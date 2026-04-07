Weekend d' oro per Milano pioggia di vincite tra Lotto e 10eLotto | premi per 50mila euro

Durante il primo weekend di aprile, i giocatori di Milano e della Lombardia hanno ottenuto diverse vincite significative nelle estrazioni di Lotto e 10eLotto. In due giorni, il totale dei premi distribuiti si avvicina ai 122mila euro, con alcune vincite che hanno raggiunto i 50mila euro. Le estrazioni si sono svolte venerdì 3 e sabato 4 aprile, portando un notevole risultato per i partecipanti della regione.

Il primo weekend di aprile si chiude con il botto per i giocatori della Lombardia. Tra i concorsi di venerdì 3 e sabato 4 aprile 2026, la Regione ha collezionato una serie di vincite straordinarie, con un montepremi complessivo che sfiora i 122mila euro tra Lotto e 10eLotto. Come riportato da Agipronews, l’area metropolitana di Milano e le altre province lombarde hanno dominato le estrazioni nazionali, piazzando colpi fortunati da migliaia di euro. Nell’area milanese il Lotto ha distribuito premi significativi, confermandosi uno dei territori più baciati dalla dea bendata in questo weekend. A Cinisello Balsamo, venerdì 3 aprile, in via Giuseppe Garibaldi, un fortunato giocatore ha centrato un ambo secco (9-90) sulla ruota di Torino, portandosi a casa 12. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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