Lotto e 10eLotto | pioggia di euro e di vincite in Trentino Alto Adige

Nel Trentino Alto Adige, le estrazioni di Lotto e 10eLotto hanno portato diverse vincite nelle ultime settimane. Nel concorso di lunedì 4 maggio, la vincita più alta è stata realizzata a Campo Tures, in provincia di Bolzano, con un 6 Doppio Oro da 30mila euro. La zona ha registrato un aumento di giocate e di premi, contribuendo a un clima di entusiasmo tra i giocatori locali.

Il Trentino Alto Adige sorride dopo gli ultimi colpi al Lotto e al 10eLotto. Partiamo proprio da quest’ultimo: nel concorso di lunedì 4 maggio, come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata centrata a Campo Tures, in provincia di Bolzano, grazie a un 6 Doppio Oro da 30mila euro in località.🔗 Leggi su Trentotoday.it Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di mercoledì 24 Dicembre 2025 Notizie correlate Weekend d'oro per Milano, pioggia di vincite tra Lotto e 10eLotto: premi per 50mila euroIl primo weekend di aprile si chiude con il botto per i giocatori della Lombardia. Leggi anche: Indovina la classifica di Sanremo e vince quasi 50mila euro: è del Trentino Alto Adige Panoramica sull’argomento Lotto e 10eLotto: pioggia di euro (e di vincite) in Trentino Alto AdigeIl Trentino Alto Adige sorride dopo gli ultimi colpi al Lotto e al 10eLotto. Partiamo proprio da quest’ultimo: nel concorso di lunedì 4 maggio, come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata ... trentotoday.it Vinti oltre 37.000 euro al LottoLa fortuna fa tappa in Trentino Alto Adige nell'ultima estrazione del gioco del Lotto e del 10eLotto. Centrati premi per oltre 67.000 euro. agimeg.it