A Orticola non solo fiori | Il giardinaggio rende felici

Da oggi a domenica, i Giardini di Porta Venezia ospitano l’edizione speciale di Orticola di Lombardia, che quest’anno festeggia i 30 anni della sua versione moderna. La manifestazione, nata nel 1996, si svolge ogni anno in questa location, attirando appassionati di giardinaggio e fiori. La manifestazione non si limita alla vendita di piante, ma propone anche iniziative legate al mondo del verde e del giardinaggio.

In calendario da oggi a domenica, compie 30 anni l’edizione moderna di Orticola di Lombardia, riproposta dal 1996 ai Giardini di Porta Venezia. Appuntamento centrale per florovivaismo e cultura del verde. Ma possiamo misurare il suo concreto impatto sulla città? "Grazie ai proventi dei biglietti d’ingresso - spiega Filippo Pizzoni, vicepresidente di Orticola - si realizzano attività di riqualificazione e manutenzione di aree verdi urbane, come quella in Piazza Santo Stefano e Brolo, piuttosto che la Pergola al Castello Sforzesco. E di recente è stata siglata una collaborazione tecnica con il Comune per intervenire anche sul giardino ‘Camilla Cederna’ di Largo Richini, di fronte all’Università degli Studi".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Dal 7 al 10 maggio torna Orticola ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Radio Monte Carlo è radio ufficiale con una playlist esclusiva accessibile tramite QRCode lungo il percorso della mostra #orticola2026 #fuoriorticola2026 x.com

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