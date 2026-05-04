Dal 7 al 10 maggio, ai Giardini di Orticola, si terrà la XXIX edizione della tradizionale mostra-mercato dedicata a piante e fiori. L’evento milanese anche quest’anno si focalizza sulla promozione del giardinaggio e delle sue pratiche, con un’attenzione speciale all’effetto positivo del Mycobacterium vaccae sulla felicità. La manifestazione coinvolge espositori e appassionati da tutta Italia, offrendo un’occasione per scoprire nuove varietà e tendenze del settore.

La mostra-mercato dedicata a piante e fiori verrà inscenata, fra il 7 e il 10 maggio, ai Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano, sia per la gioia di chi ama e cura il verde sia per la mondanità di chi 'coltiva' una qualitativa social life Giovedì 7 maggio, aprirà i battenti la 29ma ediz.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - ORTICOLA 2026: “Il giardinaggio fa la felicità”, grazie al Mycobacterium vaccae e al noto evento milanese, giunto alla XXIX edizione

Notizie correlate

Il giardinaggio insegna la pazienza, riduce lo stress e regala una forma autentica di serenità, accessibile a tutti, anche in pochi metri di verde. Come vuole insegnare Orticola di Lombardia 2026«Gabriella con le centinaia di rose del suo giardino ha stretto una simbiosi molto intima.

Il Festival di Pasqua 2026: a Roma la XXIX edizione tra sacro e grande musicaCosa: XXIX edizione del Festival di Pasqua, rassegna di musica sacra e spettacolo dal vivo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Ansia e stress? La cura è un batterio della terra. Tutto su Orticola 2026, a Milano dal 7 maggio; Tutto, ma proprio tutto su Orticola 2026, dai biglietti ai workshop; ORTICOLA 2026: Il giardinaggio fa la felicità, grazie al Mycobacterium vaccae e al noto evento milanese, giunto alla XXIX edizione; Trent’anni di Orticola: Milano fiorisce di felicità tra orticoltura e vivaismo.

Dal 7 al 10 maggio ai giardini Indro Montanelli torna Orticola, la mostra-mercato dedicata a piante e giardinaggio amata da milanesi e non solo. E grazie al FuoriOrticola tutta ...Dal 7 al 10 maggio ai giardini Indro Montanelli torna Orticol. E grazie al FuoriOrticola tutta la città sboccia tra arte e fiori ... amica.it

Orticola 2026: gli incontri, i corsi e le novità, più gli appuntamenti FuoriOrticolaA suggellare questa missione, la locandina di quest’anno è stata disegnata da Chiara Pomati con il team creativo di The Branding Letters. Il concept racconta che la cura della Natura, è la cura di Sé ... iodonna.it