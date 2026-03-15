Chelsea-Paris Saint Germain Champions League 17-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Sono 3 i gol da difendere per i parigini

Stasera alle 21 si gioca la sfida di ritorno tra Chelsea e Paris Saint Germain in Champions League. I parigini partono con un vantaggio di 3 gol dopo il 5-2 dell’andata, mentre i londinesi cercano di rimanere in corsa per qualificarsi. Sono stati annunciati i convocati e le formazioni, e si discutono quote e pronostici in vista di questa partita decisiva.

Il 5 a 2 della gara d’andata ma soprattutto i recenti risultati del Chelsea non lasciano molte speranze alla squadra di Rosenior che deve rimontare 3 gol al Paris Saint Germain. I Blues intanto hanno ceduto in casa al Newcastle nell’ultimo turno, con il tecnico ex Strasburgo che ora deve fronteggiare il suo primo periodo di crisi da quando siede sulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Chelsea-Paris Saint Germain (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Sono 3 i gol da difendere per i parigini Articoli correlati Chelsea-Paris Saint Germain (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl 5 a 2 della gara d’andata ma soprattutto i recenti risultati del Chelsea non lasciano molte speranze alla squadra di Rosenior che deve rimontare 3... Tutto quello che riguarda Chelsea Paris Saint Germain Champions... Temi più discussi: PSG-Chelsea, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Dove vedere Chelsea-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Anteprima Chelsea - Paris Saint-Germain, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Dove vedere PSG-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Anteprima Chelsea - Paris Saint-Germain, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatoriTutto quello che devi sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Chelsea e Paris. it.uefa.com Dove vedere Chelsea-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Chelsea-Paris Saint-Germain, ritorno degli ottavi di Champions League: formazioni e come seguire il match. msn.com Nel match tra Paris Saint-Germain e Chelsea regnava un grande equilibrio, finché Khvicha Kvaratskhelia non è entrato dalla panchina cambiando completamente l’inerzia della partita. L’ex attaccante del Napoli ha inciso subito con giocate da fuoriclasse, dim - facebook.com facebook Il Lens perde per la 2ª volta nelle ultime 4 partite di Ligue 1 e spreca l'occasione di sorpassare, almeno momentaneamente, il Paris Saint-Germain in testa alla classifica: non basta il gol di Édouard, il Lorient vince con le reti di Dieng e Tosin Il Psg, che quest x.com