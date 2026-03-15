Chelsea-Paris Saint Germain Champions League 17-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Sono 3 i gol da difendere per i parigini

Stasera alle 21,00 si gioca la partita di ritorno tra Chelsea e Paris Saint Germain, valida per la Champions League del 17 marzo 2026. I parigini partono con tre gol di vantaggio rispetto alla sconfitta per 5 a 2 dell’andata, mentre il Chelsea, con risultati recenti non favorevoli, cerca di recuperare il gap e di qualificarsi. Le formazioni ufficiali, quote e convocati sono stati annunciati.

Il 5 a 2 della gara d’andata ma soprattutto i recenti risultati del Chelsea non lasciano molte speranze alla squadra di Rosenior che deve rimontare 3 gol al Paris Saint Germain. I Blues intanto hanno ceduto in casa al Newcastle nell’ultimo turno, con il tecnico ex Strasburgo che ora deve fronteggiare il suo primo periodo di crisi da quando siede sulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Chelsea-Paris Saint Germain (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Sono 3 i gol da difendere per i parigini Articoli correlati Chelsea-Paris Saint Germain (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Sono 3 i gol da difendere per i pariginiIl 5 a 2 della gara d’andata ma soprattutto i recenti risultati del Chelsea non lasciano molte speranze alla squadra di Rosenior che deve rimontare 3... Paris Saint Germain-Chelsea (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Gol da ambo le parti in vista al Parco dei PrincipiSconfitto dal Monaco in casa in una sorta di rivincita dopo averli eliminati nei playoff di Champions League, il Paris Saint Germain di Luis Enrique... PSG vs Chelsea (5-2) Highlights | UEFA Champions League 2026 | PSG Chelsea Résumé | psg chelsea Tutti gli aggiornamenti su Chelsea Paris Saint Germain Champions... Temi più discussi: Chelsea-Psg oggi, ottavi Champions League. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; PSG-Chelsea, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Dove vedere Chelsea-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere PSG-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Anteprima Chelsea - Paris Saint-Germain, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatoriTutto quello che devi sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Chelsea e Paris. it.uefa.com Chelsea-Psg, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streamingIl Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Champions League contro il Paris Saint-Germain (2N, 3P); si tratta della sua striscia senza successi più lunga contro un’avversaria nella ... sport.sky.it