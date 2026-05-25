Finale di stagione al Cocoricò | in scena 30 milligrammi di Ulipristal di Benedetta Pigoni

Martedì 26 maggio si è conclusa la stagione teatrale a Riccione con una serata speciale al Cocoricò, dedicata alla rappresentazione di “30 milligrammi di Ulipristal” di Benedetta Pigoni. La serata ha visto la scena aperta con questa pièce, portando a termine il ciclo di spettacoli stagionali. La chiusura ha segnato la fine di un periodo di eventi teatrali ospitati nel locale.

La stagione teatrale di Riccione chiude il sipario martedì 26 maggio con una serata speciale al Cocoricò. In scena “30 milligrammi di Ulipristal”, testo che nel 2023 ha conquistato la giuria del Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli” rivelando all’attenzione nazionale il talento precoce di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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