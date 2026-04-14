Teatro Coccia gran finale per la stagione di prosa | sul palco Rumori fuori scena

Il teatro Coccia di Novara si prepara a concludere la stagione di prosa con due rappresentazioni di

Nuovo appuntamento con il teatro a Novara. Sabato 18 aprile alle 21 e domenica 19 Aprile alle 16 sul palco del Coccia, a chiudere il cartellone Prosa 20252026, arriva "Rumori fuori scena", di Micheal Frayn portato in scena da The Kitchen Company.Lo spettacoloRumori fuori scena è un0irresistibile.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sul palco del teatro di Montecarotto “Via dei Matti 43”, per la stagione di prosa 'L’ora del Teatro'.MONTECAROTTO - Sabato 11 aprile alle ore 21, il teatro comunale di Montecarotto ospita “Via dei Matti 43”, monologo teatrale scritto e interpretato...

Il Teatro Comunale di Carpi chiude la stagione con il capolavoro comico 'Rumori fuori scenaSuddivisa in tre atti, la commedia è un riuscitissimo osservatorio sul mondo del teatro e sulle sue infinite, sorprendenti e rocambolesche dinamiche...