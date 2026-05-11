Trauma e tecnologia | al Teatro Gobetti debutta 30 milligrammi di Ulipristal
Da martedì 19 a domenica 24 maggio 2026, il Teatro Gobetti di Torino ospita il debutto di "30 milligrammi di Ulipristal", opera della giovane drammaturga Benedetta Pigoni. Lo spettacolo, diretto da Paola Rota e prodotto dal Teatro Stabile di Torino insieme allo Stabile di Bolzano, porta in scena.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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