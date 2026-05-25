Filottrano il sogno è finito Paniconi | Un vero peccato

Notizia in breve

Una squadra di pallavolo ha perso in tre set contro una formazione avversaria. Nei parziali, i punti sono stati 25-19, 26-24 e 25-14. La squadra di casa ha schierato diversi giocatori, tra cui Palermo con 16 punti e Cavalieri tra i 10 e i 7 punti. La partita si è conclusa con una sconfitta che mette fine al sogno della squadra locale.