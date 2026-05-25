Filottrano il sogno è finito Paniconi | Un vero peccato
Una squadra di pallavolo ha perso in tre set contro una formazione avversaria. Nei parziali, i punti sono stati 25-19, 26-24 e 25-14. La squadra di casa ha schierato diversi giocatori, tra cui Palermo con 16 punti e Cavalieri tra i 10 e i 7 punti. La partita si è conclusa con una sconfitta che mette fine al sogno della squadra locale.
ICS VOLLEY SANTA LUCIA 3 LARDINI FILOTTRANO 0 Parziali: 25-19 26-24 25-14 SANTA LUCIA: Scotti (L2), Cavalieri (L1), D’Annibale, Milano 10, Palermo 16, Ruani, Biscardi 10, De Angelis, De Arcangelis 6, Cherubini 7, Roccoli, Taglione 4, Colonnelli. LARDINI FILOTTRANO: Belloni, Pizzichini 3, Graziani 3, Rogari, Severini (L1), Contini 3, Ubri Jedy 4, Bucci, Usberti 5, Pesaresi 1, Bastari (L2), Cerquetella 1, Fedeli 7, Grilli 5. All. Paniconi. Arbitri: Sgueglia e Marcelli Sogno sfumato per la Lardini. Filottrano non riesce nell’impresa di violare il campo di Fonte Nuova e così la promozione in B1 femminile la conquista la Ics Volley Santa Lucia.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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