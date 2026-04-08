Dopo oltre trent'anni di attività, le Spice Girls sembrano aver concluso definitivamente la loro esperienza. Mel B ha dichiarato pubblicamente che non tutte le componenti del gruppo sono state completamente sincere, lasciando intendere che la collaborazione potrebbe essere arrivata al termine. I fan, che da sempre hanno seguito con passione le avventure delle cinque artiste, continuano a sperare in un possibile ritorno sul palco.

Trent’anni di carriera costruiti sul “Girl Power” e milioni di fan che, ancora oggi, sperano con tutto il cuore di vederle ballare e cantare ancora insieme sul palco. Parliamo delle Spice Girls che, a un passo dalle trenta candeline, hanno di fatto chiuso la propria esperienza come “girl band”. Una doccia fredda, quella regalata da Mel B. a tutto il fandom, che ha spezzato l’entusiasmo collettivo. La cosiddetta “Scary Spice” è sempre stata molto schietta e, superati i 50 anni, non è cambiata di una virgola. Ha così messo un punto (forse definitivo) alle speranze di una reunion. Come se non bastasse, poi, ha anche sollevato dei dubbi in merito al progetto di un documentario della band. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il vero addio alle Spice Girls, il sogno è finito. Mel B: “Non tutte sono oneste”

Spice Girls, niente documentario per i 30 anni e Mel B spiega: "Non tutte vogliono essere oneste"La cantante ha svelato il motivo per cui il progetto che avrebbe raccontato la storia della girl band non è stato realizzato.

“Non tutte le Spice Girls sono oneste, ho i miei dubbi che un documentario su di noi possa funzionare”: Mel B perplessa. La girl band festeggia il 30esimo anniversarioNon ci gira attorno Mel B e va dritto al punto sull’ipotesi di un documentario dedicato alle Spice Girls, la girl band popolarissima negli Anni 90,...

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