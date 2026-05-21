Sabato si svolgerà nel Lazio la partita decisiva per la stagione di volley femminile di serie B2. In gara 1, le ragazze allenate da Paniconi hanno ottenuto una vittoria. La squadra di Lardini Filottrano si prepara alla sfida contro Santa Lucia, con l’obiettivo di ottenere la promozione in B1. La gara rappresenta la seconda fase di un confronto che si è aperto con il primo match e proseguirà con questa sfida conclusiva.

Una battaglia, ma è solo la prima. Un’altra è prevista sabato, in Lazio, nella gara che deciderà chi, tra Lardini Filottrano e Santa Lucia, verrà promossa in B1 femminile. Gara 1 di finale playoff di B2 femminile vede la vittoria di Filottrano al quinto set (3-2, parziali 25-17 21-25 25-23 18-25 15-13) in un PalaGalizia gremito per l’occasione. Le ragazze di Paniconi esultano dopo una partita entusiasmante. Un’altalena continua, con Filottrano che vince il primo e terzo set, ma con le romane che rimontano sempre. Fino ad arrivare al tiebreak dove la Lardini piazza il guizzo in volata. "Una bellissima partita, molto combattuta ed equilibrata - racconta Luca Paniconi, tecnico delle filottranesi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley b2 femminile, sabato NEL lazio la gara che decidera’ la stagione. in gara 1 vittoria delle ragazze di paniconi. Lardini Filottrano pronta alla battaglia dell’anno: battere Santa Lucia per volare in B1

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