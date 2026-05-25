Filippo Megli ha dichiarato che la squadra per la staffetta 4x200 stile libero è composta e che si aspetta l’arrivo di Ragaini. Ha aggiunto che con il passare degli anni aumentano le variabili da considerare. La notizia è stata annunciata durante una puntata speciale di OA Focus, condotta da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport.

Altra puntata speciale di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport. Si ritorna nuovamente a Firenze, dove si allena Filippo Megli. Il nuotatore toscano si è raccontato ai nostri microfoni, ripercorrendo tutte le fasi della sua lunga carriera dentro e fuori dalla vasca. Una carriera cominciata ormai dieci anni fa: “ Nel 2015 è stato l’anno in cui ho capito veramente di poter fare qualcosa nel nuoto. Nel 2016 c’è stata la prima nazionale assoluta, venendo accolto da matricola da Filippo Magnini e da altri nomi importanti del nuoto italiano. In quel momento mi sono sentito veramente parte di qualcosa di grande, portando a casa anche poi una medaglia in staffetta anche se nel ruolo di riserva “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Megli: “La base per la 4×200 sl c’è, sono sicuro che arriverà anche Ragaini. Con gli anni aumentano le variabili”

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