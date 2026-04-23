Nella recente puntata di Swim Zone, trasmissione disponibile sul canale YouTube di OA Sport, è stato ospite Filippo Megli. Durante la puntata, Megli ha commentato l’approccio di D’Ambrosio, definendolo “un cavallo pazzo”. Ha inoltre sottolineato la necessità di maggiore unione tra i membri della squadra in vista della staffetta 4×200 stile libero.

Nella nuova puntata di Swim Zone, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, l’ospite di eccezione è stato Filippo Megli. Il nuotatore italiano ha analizzato le prestazioni dei connazionali durante i Campionati Assoluti italiani nella vasca di Riccione e non si è sottratto ad un commento sullo status del movimento italiano in vista dei prossimi Europei di Parigi. La sua gara nei 200 stile libero: “Su una gara di 200 metri farne 70 in difficoltà è un bel problema. La condizione ottimale ovviamente non c’era. Mi sentivo bene in acqua ma a livello di pressioni e frequenze ho avuto molta difficoltà a tenere passi gara. Poi arrivi qui, credi di star bene ma quei passi li soffri più del normale”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Megli: “D’Ambrosio un cavallo pazzo nell’approccio. Serve più unione in ottica 4×200 sl”

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