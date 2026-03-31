Salihamidzic sicuro | Quando la Juve non è al massimo anche la nazionale italiana la segue Sono sicuro che i bianconeri…

Hasan Salihamidzic ha commentato la partita di questa sera tra Bosnia e Italia, riferendosi anche alla Juventus, squadra in cui ha giocato in passato. Ha affermato che quando la Juventus non si trova al massimo, anche la nazionale italiana ne risente. La sua dichiarazione si concentra sulla connessione tra le prestazioni dei club e quelle della nazionale.

Hasan Salihamidzic ha parlato della sfida di questa sera tra la sua Bosnia e l’Italia, citando anche la Juventus, sua ex squadra. Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Hasan Salihamidzic ha parlato del match di stasera tra Bosnia e Italia, facendo riferimento anche alla Juve. Di seguito le parole dell’ex bianconero? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LA PARTITA – « Non so da quanti anni ci mancava una notte così speciale, per una nazionale come la nostra è qualcosa di più di una singola partita. In campo andrà una generazione di talenti, ma con due giocatori d’esperienza alla guida: Kolasinac e Dzeko, in Italia li conoscete bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Salihamidzic sicuro: «Quando la Juve non è al massimo anche la nazionale italiana la segue. Sono sicuro che i bianconeri…» Articoli correlati Leggi anche: Missile contro la base italiana a Erbil, nessun ferito tra i militari: sono tutti al sicuro in un bunker Drone contro la base italiana a Erbil, sono tutti al sicuro. Meloni: “Orgogliosi del coraggio dei nostri militari”Un drone di tipo Shahed ha colpito nella notte la base militare italiana di Erbil , nel Kurdistan iracheno.