Alla scoperta di Villa Serughina di Villafranca con Filippo Tadolini e Gabriele Zelli
Domenica 24 maggio si terranno due visite guidate a Villa Serughina, una a inizio mattina alle 10 e una successiva alle 11. Le visite saranno condotte da due guide, rispettivamente Filippo Tadolini e Gabriele Zelli. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio questa struttura. L’accesso avverrà secondo le modalità stabilite per l’occasione, senza altre iniziative collaterali previste nello stesso giorno.
Domenica 24 maggio, alle 10 e alle 11, Filippo Tadolini e Gabriele Zelli condurranno due visite guidate a Villa Serughina. Il ritrovo è previsto un quarto d'ora prima dell'inizio in via Lughese 193, angolo via Oreste Benzi, frazione Villafranca, Forlì. Questi ultimi due appuntamenti fanno parte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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