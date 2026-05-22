Alla scoperta di Villa Serughina di Villafranca con Filippo Tadolini e Gabriele Zelli

Domenica 24 maggio si terranno due visite guidate a Villa Serughina, una a inizio mattina alle 10 e una successiva alle 11. Le visite saranno condotte da due guide, rispettivamente Filippo Tadolini e Gabriele Zelli. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio questa struttura. L’accesso avverrà secondo le modalità stabilite per l’occasione, senza altre iniziative collaterali previste nello stesso giorno.

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