Alla scoperta di Villa Serughina di Villafranca con Filippo Tadolini e Gabriele Zelli

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio si terranno due visite guidate a Villa Serughina, una a inizio mattina alle 10 e una successiva alle 11. Le visite saranno condotte da due guide, rispettivamente Filippo Tadolini e Gabriele Zelli. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio questa struttura. L’accesso avverrà secondo le modalità stabilite per l’occasione, senza altre iniziative collaterali previste nello stesso giorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 24 maggio, alle 10 e alle 11, Filippo Tadolini e Gabriele Zelli condurranno due visite guidate a Villa Serughina. Il ritrovo è previsto un quarto d'ora prima dell'inizio in via Lughese 193, angolo via Oreste Benzi, frazione Villafranca, Forlì. Questi ultimi due appuntamenti fanno parte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Villa Gesuita si apre alla città: Filippo Tadolini e Gabriele Zelli raccontano la dimora di Angelo MasiniDomenica 17 maggio, alle 10 e alle 11, Filippo Tadolini e Gabriele Zelli condurranno due visite guidate a Villa Gesuita.

Leggi anche: Alla scoperta di Villa Ottavia con aperitivo finale

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web