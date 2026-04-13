Grave incidente nella notte a Villafranca in Lunigiana | auto si ribalta interviene l’elisoccorso Pegaso

Nella notte, lungo la Statale 62 a Villafranca in Lunigiana, un’auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui l’elisoccorso Pegaso, per le operazioni di soccorso e trasferimento dei feriti. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte né sulle cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

VILLAFRANCA – Un grave incidente stradale ha segnato l’inizio della nottata lungo la Statale 62, nel territorio di Villafranca in Lunigiana. Pochi minuti dopo la mezzanotte, un’automobile si è improvvisamente cappottata, richiedendo un massiccio intervento sanitario. Il bilancio del sinistro è di tre persone ferite. A destare maggiore preoccupazione è un uomo classe 1988, le cui condizioni sono apparse subito delicate. Il ferito, che è comunque rimasto costantemente cosciente durante tutte le fasi dell’emergenza, è stato preso in carico dal personale medico in codice rosso. Vista la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza del paziente all’ospedale di Cisanello, a Pisa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Grave incidente nella notte a Villafranca in Lunigiana: auto si ribalta, interviene l’elisoccorso Pegaso Auto esce di strada e si ribalta per sette metri, elisoccorso atterra nella nottePerugia, 31 gennaio 2026 - Un grave incidente stradale si è verificato intorno 4. Leggi anche: Grave incidente a Lipari, un ferito dopo uno scontro tra auto e moto: interviene l'elisoccorso