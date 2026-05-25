Alle 12:48 del 25 maggio 2026, un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito l’isola di Mindanao nelle Filippine. L’epicentro si trovava a circa 60 chilometri di profondità, interessando varie zone urbane dell’isola. La scossa si è fatta sentire intensamente in più aree, provocando possibili danni e panico tra la popolazione. Non sono stati ancora segnalati dettagli su vittime o danni specifici.

Un sisma di magnitudo 5.5 ha scosso l’isola di Mindanao nelle Filippine alle ore 12:48 del 25 maggio 2026, colpendo diverse aree urbane con una profondità di 60 km. L’epicentro della perturbazione sismica è stato localizzato precisamente alle coordinate 9.3° Nord e 126.4° Est. La zona colpita si trova a circa 43 km a nord della città di Gingoog City. La forza dell’evento ha generato un forte senso di apprensione tra la popolazione locale, che ha avvertito la scossa in numerosi centri abitati dell’isola. Poiché il movimento è avvenuto a una profondità intermedia, l’energia sprigionata dal terreno si è propagata su un territorio molto vasto, superando l’impatto limitato tipico delle scosse più superficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Filippine, forte scossa a Mindanao: magnitudo 5.5 colpisce l’isola

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Philippine Trench collapsing, causing a magnitude 6.1 earthquake that is affecting several cities.

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