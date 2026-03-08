Forte terremoto colpisce la Grecia scossa di magnitudo 5.5 nel Nordovest del Paese

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata nel Nordovest della Grecia. Il sisma ha causato danni ai edifici e ha fatto tremare le abitazioni nella regione. Le autorità stanno valutando la situazione e stanno intervenendo per verificare eventuali rischi o danni più gravi. Non ci sono notizie di feriti o vittime al momento.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata nel Nordovest della Grecia, con epicentro nei pressi di Giannina.