Terremoto nelle Filippine scossa di magnitudo 6 sull' isola di Samar

Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata nel pomeriggio sull'isola di Samar, nelle Filippine centrali. L'evento sismico si è verificato alle 14 e ha interessato la regione senza segnalare immediatamente danni o vittime. La zona interessata si trova a circa mezz'ora di distanza dalla capitale regionale e sono in corso verifiche sui possibili effetti sul territorio.

Manila, 4 mag. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito l'isola di Samar, nelle Filippine centrali, alle 14.09 di oggi lunedì 4 maggio. Lo ha riportato l'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs). Il sisma ha colpito a una profondità di 73,3 chilometri, a circa nove chilometri dalla città costiera di San Julian, nella stessa provincia. Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6 sull'isola di Samar TERREMOTO, FORTISSIMA SCOSSA CON MAGNITUDO 6.4: PAURA DOPO IL BOATO. GENTE IN STRADA Notizie correlate Leggi anche: Terremoto a Ischia: scossa di magnitudo 2.6 rilevata sull’isola napoletana. Leggi anche: Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 5.8 fa tremare l’isola Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Terremoto nelle Filippine: scossa nell’Est | DATI e MAPPE; Terremoto Filippine, scossa di magnitudo stimata 5.3 a Motiong, tutti i dettagli; Terremoto Filippine, scossa di magnitudo 6 a San Julian, tutti i dettagli; Giappone, seconda scossa di terremoto a Hokkaido: magnitudo 6.4 della scala Richter. Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6 sull'isola di SamarManila, 4 mag. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito l'isola di Samar, nelle Filippine centrali, alle 14.09 di oggi lunedì 4 maggio. Lo ha riportato l'Istituto geologico degli Stati ... iltempo.it Terremoto Filippine, violenta scossa di magnitudo 6 a Taft. Ecco qui i dettagliIl 04 Maggio 2026 ore 08:09 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6 e profondità 73.268 km a Taft (Filippine). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sismico ... ilmeteo.it Il 7 maggio 1976, poche ore dopo il terremoto, Luigi Ziani, coordinatore sezionale della Protezione civile dell’Ana di Udine, arrivò alla caserma Goi –Pantanali. Erano le 6 di mattina. Viveva a Tolmezzo con la sua famiglia. Ma sono tante le storie, i ricordi e gli i - facebook.com facebook La scossa, i morti, i volontari, la ricostruzione: il Friuli ricorda il terremoto 50 anni dopo x.com