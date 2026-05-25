Figurine calciatori | la guida alle italiane più rare e costose sul mercato

Il 25 maggio 2026 è stato pubblicato un articolo sulle figurine di calciatori italiane, evidenziando le più rare e costose attualmente in commercio. La guida elenca le figurine più ricercate e il loro valore di mercato, senza entrare in dettagli specifici sui modelli o sui prezzi esatti. Non vengono forniti nomi di aziende o entità coinvolte, né analisi sul mercato delle figurine. La notizia si concentra esclusivamente sulla classifica e sulle caratteristiche delle figurine più rare.

Roma, 25 maggio 2026 – C'era un tempo in cui il calcio si scopriva solo attraverso l'odore della colla e il fruscio della carta appena scartata. Molto prima che gli algoritmi dei social e le dirette streaming dominassero lo sport, generazioni di appassionati hanno affollato le edicole d'Italia con un unico obiettivo: completare l'album della propria vita. Quella che era nata come un'innocente abitudine pomeridiana nel lontano 1961 si è trasformata, nel corso di oltre sei decenni, in una macchina della nostalgia e, soprattutto, in un mercato finanziario alternativo dove piccoli rettangoli di carta oggi possono valere una vera fortuna. Dalle origini a Modena al mito della rovesciata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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20 Figurine Panini da 600€ Le Figurine più Rare di Calciatori 2025/26

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