Sul lago di Como il lusso non conosce crisi | non si ferma la corsa alle ville più costose

Sul lago di Como, le ville di lusso continuano a essere molto richieste, con una domanda che supera quella di Milano e della Lombardia. Nonostante il periodo, il settore immobiliare di alta gamma nella zona resta attivo e in espansione, attirando investitori e acquirenti da diverse parti. La corsa alle proprietà più costose non si arresta, confermando la vitalità del mercato del mattone di fascia alta nella regione.

Como, 19 marzo 2026 – Il mercato del mattone a cinque stelle non conosce crisi sul lago di Como. Anzi tira molto più che a Milano e che nel resto della Lombardia. Non ci sono guerre, inflazione, caro vita che tengano. Vale anche e soprattutto per gli immobili extra lusso. Ci sono proposte per tutti i gusti: ville specialmente, case storiche, dependance, chalet, rustici appartamenti, proprietà stile country. Non sono però per tutte le tasche, perché i prezzi sono a sei zeri, spesso a sette zeri e arrivano fino a 25 milioni di euro, come per una villa a Cernobbio. Lario di lusso. “Il mercato immobiliare di fascia alta in Lombardia mostra un’evoluzione particolarmente significativa, confermando il ruolo della regione come uno dei principali poli del lusso a livello nazionale e internazionale – spiegano da Gate-away. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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