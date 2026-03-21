La storia del Milan a ‘Figurine Forever’ | mostra mercato figurine card e memorabilia

Al Forum di Assago si tiene la mostra mercato 'Figurine Forever', dedicata a figurine, card e memorabilia. Tra gli espositori ci sono anche oggetti legati alla storia del Milan, che vengono presentati ai visitatori. La manifestazione offre l’opportunità di ammirare e acquistare pezzi da collezione legati al mondo delle figurine e delle carte collezionate. La mostra rimane aperta al pubblico fino a data da definire.

È in corso, al Forum di Assago (MI), la mostra mercato 'Figurine Forever': in esposizione anche la storia del nostro amato Milan. Si sta svolgendo, al Forum di Assago (MI), la mostra mercato di figurine, card e memorabilia denominato 'Figurine Forever': oggi, sabato 21 marzo e domani, domenica 22 marzo, in esposizione anche la storia del nostro amato Milan. Ecco il video inviatoci dal nostro inviato sul posto, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La storia del Milan a ‘Figurine Forever’: mostra mercato figurine, card e memorabilia Articoli correlati Milan, Figurine Forever torna a Milano: ecco la celebrativa di Gigi Radice(Comunicato stampa Figurine Forever) - Il 21-22 marzo 2026, si torna per la terza edizione al Forum di Assago in contemporanea con Milano Vinile –... Figucom, l'evento mostra-mercato delle figurine: edizione 2026 dedicata a Marco BonamicoDomenica 18 gennaio 2026 torna il Figucon! Tutte le figurine del mondo all'Estragon con una giornata dove si possono cercare album completi, figurine... Tutto quello che riguarda Figurine Forever Discussioni sull' argomento Milan, Figurine Forever torna a Milano: ecco la celebrativa di Gigi Radice; Milan Figurine Forever torna a Milano | ecco la celebrativa di Gigi Radice. Figurine Forever, al via la terza edizione: quando e dove si svolgeràFIGURINE FOREVER - Il 21-22 marzo 2026, si torna per la terza edizione al Forum di Assago in contemporanea con Milano Vinile – Fiera Internazionale del Disco organizzata da Ernyaldisko e ... milannews.it Milan, una figurina in memoria di Ferdinando Valletti, il calciatore che salvò i suoi compagni giocando a calcio con le SSPiede da mediano, cuore da fuoriclasse. È la definizione più corretta per parlare di Ferdinando Valletti, ex centrocampista del Milan che fu deportato a Mauthausen e a Gusen II. Ed è sopravvissuto all ... milano.corriere.it Pianetamilan.it. The K Club · Flying Solo (feat. DOSE). Siete milanisti o anche solo collezionisti Passate dal Forum di Assago per “Figurine Forever”: un viaggio totale nella storia del #Milan: dagli anni ’60 a oggi, tra figurine iconiche, album completi e pezzi rar facebook #Milan, Figurine Forever torna a Milano: ecco la celebrativa di Gigi Radice #SempreMilan #SerieA x.com