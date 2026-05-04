Piano casa scontro tra enti locali e governo | gli assessori vogliono un confronto

L'Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, composta dagli assessori alle politiche abitative delle città italiane, ha espresso riserve riguardo al Piano Casa approvato dal Consiglio dei Ministri. La rete ha richiesto un confronto con il governo prima di procedere con l’attuazione del piano. La richiesta nasce dall’esigenza di discutere le modalità di applicazione e le implicazioni per i territori coinvolti.

L'Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, la rete degli assessori alle politiche abitative delle città italiane, accoglie con riserva il Piano Casa approvato dal Consiglio dei Ministri e chiede al governo un confronto con i Comuni prima della sua attuazione. Lo si legge in un documento.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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