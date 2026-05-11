Empoli Juventus Under 16 LIVE | Gridel conferma gli stessi 11 Pamé il terminale offensivo

Nell'incontro tra le squadre Under 16 di Empoli e Juventus, l’allenatore dei bianconeri ha deciso di confermare l’undici titolare, mentre il giovane attaccante ha fatto il suo debutto come terminale offensivo. La partita, valida per gli ottavi di finale del campionato 202526, si è svolta con una cronaca ricca di azioni e momenti chiave. Di seguito, i dettagli sui marcatori, le fasi salienti e il risultato finale.

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