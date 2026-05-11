Empoli Juventus Under 16 LIVE | Gridel conferma gli stessi 11 Pamé il terminale offensivo
Nell'incontro tra le squadre Under 16 di Empoli e Juventus, l’allenatore dei bianconeri ha deciso di confermare l’undici titolare, mentre il giovane attaccante ha fatto il suo debutto come terminale offensivo. La partita, valida per gli ottavi di finale del campionato 202526, si è svolta con una cronaca ricca di azioni e momenti chiave. Di seguito, i dettagli sui marcatori, le fasi salienti e il risultato finale.
di Fabio Zaccaria Empoli Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. – La Juventus Under 16, dopo aver passato il turno col Toro, è ancora ospite dell’ Empoli nella gara valevole per l’andata degli quarti di finale del campionato. La partita, inizialmente in programma per domenica 10 maggio, è stata sospesa per via di un infortunio al direttore di gara e pertanto verrà rigiocata dall’inizio. segue LIVE il match. Empoli Juventus Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 14:00 Migliore in campo Juve:. Empoli Juventus Under 16: 0-0 risultato e tabellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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