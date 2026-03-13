Nube di fumo e aria irrespirabile a due passi dal Parco Commerciale

Nel pomeriggio, una nube di fumo si è sollevata nei pressi del confine tra Capodrise e Marcianise, generando paura tra i residenti. Un incendio si è sviluppato nelle vicinanze del parco commerciale Giardini del Sole, provocando un forte odore di bruciato e aria irrespirabile per diverse centinaia di metri. La situazione ha causato preoccupazione tra chi si trovava nella zona.

Paura e un forte odore di bruciato per diverse centinaia di metri. È quanto accaduto nel pomeriggio al confine tra Capodrise e Marcianise a causa di un incendio divampato non distante dal parco commerciale Giardini del Sole. Una densa nube di fumo bianco si è issata nel cielo nel giro di pochi minuti, rendendosi visibile anche a grande distanza. L’odore acre di bruciato ha rapidamente invaso l’aria, arrivando fino alle strade e ai quartieri più vicini della stessa Marcianise e creando non poca preoccupazione tra i residenti della zona. Il cattivo odore è stato percepito da molti cittadini che, per precauzione, hanno preferito chiudere porte e finestre per evitare che il fumo e l’olezzo penetrassero all’interno delle abitazioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Incendio in via Bartolini, fumo e fiamme nella notte: 11 intossicati. “Aria irrespirabile”. VideoBologna, 17 febbraio 2026 – Incendio, fumo e paura in via Bartolini, questa notte, quando intorno all'1 è divampato un grosso incendio: 11 le persone...

Incendio in via Bartolini, fumo e fiamme nella notte: 11 i feriti. “Aria irrespirabile”. VideoBologna, 17 febbraio 2026 – Incendio, fumo e paura in via Bartolini, questa notte, quando intorno all'1 è divampato un grosso incendio: 11 le persone...

Contenuti utili per approfondire Nube di fumo e aria irrespirabile a due...

Temi più discussi: Iran. Teheran avvolta da una nube di fumo dopo l’attacco a un deposito petrolifero: timori per un disastro ambientale; Catania, da ieri brucia un edificio in via Plaia: densa nube di fumo e strada chiusa; Fumo e fiamme nei pressi dell’A22, la colonna di fumo si alza al cielo; Cieli (e pioggia) neri in Iran: quali sono i rischi per la popolazione?.

Nube di fumo e aria irrespirabile a due passi dal Parco CommercialePaura e un forte odore di bruciato per diverse centinaia di metri. È quanto accaduto nel pomeriggio al confine tra Capodrise e Marcianise a causa di un incendio divampato non distante dal parco commer ... casertanews.it

Guerra in Medio Oriente, nube tossica su Teheran dopo l’attacco ai depositi di petrolioUna nube nera di fumo e petrolio ha avvolto Teheran dopo l’esplosione dei depositi di greggio colpiti nella notte tra sabato e domenica, nel nono giorno della ... thesocialpost.it

Cieli arancioni, auto sporche e perfino ghiacciai coperti di sabbia: a inizio marzo una gigantesca nube di polvere del Sahara ha attraversato l’Europa. Colpa della “Tempesta Regina”, che ha portato la sabbia fino alle Alpi e ridotto anche l’energia solare. - facebook.com facebook

#Meteo | Sull'Italia è in arrivo un'enorme nube di polvere sahariana. Quando arriverà Ce lo racconta Lorenzo Pasqualini . x.com