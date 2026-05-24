Caldo anomalo in Italia con picchi fino a 35°C fiammata africana fino a fine maggio

Un'ondata di caldo eccezionale sta interessando l'Italia, con temperature che raggiungono fino a 35°C. La fiammata africana durerà fino alla fine di maggio, portando condizioni di caldo intenso e anomalo per il periodo.

(Adnkronos) – Un'ondata di caldo eccezionale e del tutto anomala per il periodo sta per investire l'Italia. Nei prossimi 5-6 giorni l'anticiclone sub-tropicale dominerà incontrastato, portando temperature da piena estate con largo anticipo sul calendario. Lo spiega Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it: "Questa fiammata africana farà impennare le temperature, soprattutto, in Pianura Padana e nelle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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PICCO del Caldo! Massime Fino a 25°C

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L’estate all’improvviso, caldo anomalo sull’Italia con picchi fino a 35°. Quanto durerà la bolla africana?Un’ondata di caldo anomalo sta interessando l’Italia con temperature che raggiungono i 35 gradi.

Italia nella morsa del caldo anomalo: temperature fino a 35°CL’Italia sta affrontando una fase di caldo intenso, con temperature che in alcune zone hanno raggiunto i 35°C.

Temi più discussi: Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni; Caldo anomalo nei prossimi giorni, punte di oltre 33°C, ecco dove; Caldo anomalo e temperature record sull'Italia, da quando e cosa succederà: il meteo; Meteo, arriva l'estate (anticipata) in tutta Italia: temperature fino a 30 gradi.

Ecco come va comunicato il caldo anomalo. Senza allarmismo, senza nomi tipo è arrivato Lucifero etc. Certamente non è normale per fine maggio queste temperatura in alcune zone di Italia. Fortunatamente durerà poco. x.com

Caldo anomalo in Italia con picchi fino a 35°C, fiammata africana fino a fine maggioTemperature da piena estate con largo anticipo rispetto al passato e, poi, scenderanno con piogge e temporali Un'ondata di caldo eccezionale e del tutto anomala per il periodo sta per investire l'Ital ... adnkronos.com

CALORE 2026 Caldo anomalo sull’Italia, arriva la prima vera ondata di calore del 2026: temperature fino a 35 gradiROMA – L’estate accelera e si prepara a fare il suo ingresso in largo anticipo sull’Italia. Il weekend del 23 e 24 maggio e l’inizio della prossima settimana saranno infatti caratterizzati da un sensi ... statoquotidiano.it