Durante il Festival dell'Economia a Trento, Adriana Valle di JTI Italia ha affermato che, sebbene l’innovazione tecnologica sia fondamentale, la vera svolta per le aziende deriva dalle persone che ci lavorano. Ha sottolineato come il cambiamento reale si realizzi attraverso il coinvolgimento e la crescita dei dipendenti, piuttosto che solo con l’introduzione di nuove tecnologie.

L’innovazione tecnologica è essenziale, ma la vera trasformazione di un’azienda passa anzitutto dalle sue persone. La chiave del successo risiede nella capacità di intercettare, coltivare e trattenere i talenti, nella consapevolezza che oggi il mondo del lavoro non segue più una direzione unica, ma si è trasformato in uno spazio di scelta reciproca. Questo il fulcro dell’intervento di Adriana Valle, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, al panel "Chi sceglie chi nel mercato del lavoro", svoltosi al Festival dell'Economia di Trento. Analizzando le sfide di un contesto lavorativo che richiede risposte nuove, Valle ha sottolineato come le competenze delle persone siano parte integrante della strategia aziendale nel guidare il cambiamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Festival dell'Economia di Trento, Adriana Valle di JTI Italia: "La vera innovazione parte dalle persone"

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