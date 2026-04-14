Un rapporto recente sottolinea l’importanza di un quadro regolatorio equilibrato in vista dell’adozione della Direttiva europea sulle accise, con l’obiettivo di combattere il mercato illecito. Un’indagine condotta da Ipsos Doxa evidenzia come l’illegalità abbia un impatto considerevole, anche se il sistema resiste grazie all’intervento delle istituzioni. La discussione si concentra dunque sulla necessità di politiche efficaci per contrastare le attività illecite nel settore.

«Lo Studio Ipsos Doxa conferma l’impatto rilevante dell’ illegalità, ma anche la tenuta del sistema grazie all’ azione delle istituzioni. La principale novità dell’edizione 2026 è l’approfondimento sugli effetti della nuova Direttiva europea sulle accise TED, che evidenzia come aumenti significativi, se applicati in modo rigido e non coordinato, possano rivelarsi controproducenti ». È questo il commento di Adriana Valle, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, a margine della presentazione della terza edizione dello studio Ipsos Doxa “Prodotti da fumo e non da fumo: studio sul fenomeno dell’illegalità”, promosso da Logista e illustrato oggi a Roma.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rapporto Logista, Adriana Valle di JTI Italia: “In vista dell’adozione della Direttiva europea sulle accise, appare necessario un quadro regolatorio equilibrato, capace di contribuire efficacemente al contrasto del mercato illecito.”

Logista, mercato illecito prodotti da fumo vale 4,8% del mercato totaleNel 2025 il valore del mercato illecito di prodotti da fumo e da inalazione è di circa 1,2 miliardi di euro, pari al 4,8% del mercato totale.