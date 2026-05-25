Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 ha avuto un fine settimana intenso tra Sansepolcro e Anghiari, due località della Valtiberina toscana. Le tappe hanno visto un afflusso significativo di partecipanti e attività legate ai percorsi storici e culturali del festival. La manifestazione si svolge in diverse località della regione, coinvolgendo comunità e visitatori in eventi e cammini tematici. La presenza di pubblico e le iniziative svolte hanno contribuito a consolidare il calendario del festival nella zona.

Arezzo, 25 maggio 2026 – Il Festival dei Cammini di Francesco 2026 ha vissuto uno dei passaggi più densi del proprio calendario con il fine settimana tra Sansepolcro e Anghiari, due tappe che hanno riportato il programma nel cuore della Valtiberina toscana. Un weekend costruito attorno ad alcuni dei temi portanti dell’edizione del decennale: il rapporto tra pensiero francescano e contemporaneità, il valore dei cammini come esperienza di comunità, la necessità di interrogare il presente attraverso cultura, economia, scienza e narrazione. La giornata di sabato 23 maggio a Sansepolcro ha avuto come fulcro la figura di L uca Pacioli, matematico e padre della ragioneria moderna, al centro del convegno internazionale di economia francescana “Dare valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival dei Cammini di Francesco, successo a Sansepolcro e Anghiari

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