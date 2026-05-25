Oltre duemila persone hanno attraversato Prato e le colline circostanti per la 27ª edizione della Camminata Ecologica "Un pò ’n Poggio", organizzata dal Gruppo Podistico della Croce d’Oro. Un appuntamento ormai tradizionale per gli appassionati del movimento all’aria aperta che quest’anno ha avuto il proprio village ai giardini della stazione centrale di via Matteotti. Tre i percorsi: breve da 6 chilometri e quelli più impegnativi da 15 e 20 chilometri. La manifestazione, inserita nel calendario di Prato Race, ha richiamato podisti, famiglie, escursionisti e tanti gruppi provenienti anche da fuori regione. Il premio dedicato a Gualtiero Ciofi e Giuseppe Badiani per il gruppo più numeroso è andato alla Palestra Time Out con 162 partecipanti, davanti al Battiston Fitness con 135 iscritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa "Un pò ’n Poggio". Duemila partecipanti. È il podismo di successo

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