Sul Monte Due Mani, l’igloo è stato rimontato e riposizionato. I soci del Cai di Ballabio hanno partecipato ieri all’inaugurazione del bivacco, che era stato rimosso in passato. La festa si è svolta in collaborazione tra i membri del club alpino e gli appassionati di montagna locali. La struttura è stata ripristinata e collocata nuovamente nella stessa posizione. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi socie e appassionati della zona.

BALLABIO (Lecco) L’igloo è tornato al suo posto sul Monte Due Mani. Soci e alpinisti del Cai di Ballabio ieri hanno inaugurato il rinnovato bivacco. Hanno partecipato alla festa tanti escursionisti e appassionati di montagna che si sono riuniti a 1.657 metri di quota per il taglio del Tricolore. Il bivacco a forma di igloo risale al 1982. Necessitava di un intervento di sistemazione, sia per il trascorrere del tempo e le intemperie sia per alcuni vandalismi, sia per essere adeguato alle esigenze di una montagna sempre più frequentata. "Un’icona del Due Mani – spiega il presidente del Cai di Ballabio Lorenzo Crimella – Una perla incastonata in cima a questa montagna". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa sul Due Mani con i soci del Cai. In vetta torna l’igloo

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