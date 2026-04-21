Sagra del Pesce di Chioggia | torna la grande festa del gusto sul mare

Dal 10 al 19 luglio 2026 si terrà a Chioggia la 87ª edizione della Sagra del Pesce, un evento che richiama ogni anno numerosi visitatori. La manifestazione si svolge nel centro storico della cittadina veneta e prevede degustazioni di piatti a base di pesce, spettacoli e tradizioni locali. La fiera rappresenta una delle principali occasioni per scoprire le specialità culinarie della zona e vivere l’atmosfera di una festa popolare.

Dal 10 al 19 luglio 2026 torna la Sagra del Pesce di Chioggia, giunta alla 87ª edizione, uno degli appuntamenti folkloristico-gastronomici più attesi del Veneto.Per dieci sere, lungo il Corso del Popolo, il centro storico si anima con stand gestiti dalle associazioni locali, dove sarà possibile.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate A Pelago torna il gusto della tradizione con la sagra del bollitoIl fine settimana del 21 e 22 febbraio, il Centro Pastorale "Giorgio La Pira" di Pelago diventerà il tempio dei sapori di una volta. Cesenatico celebra il mare: torna 'Azzurro come il pesce' tra gusto, cultura e tradizioneCesenatico è pronta a inaugurare la stagione con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Altri aggiornamenti Temi più discussi: GLI EVENTI DELLA SAGRA AZZURRO COME IL PESCE; Sagra del Pesce, arriva il padellone. E Camogli vieta le bottiglie di vetro; Sagre ed eventi del terzo weekend di Aprile 2026; Il pesce sulle rive del lago. Sagra del pesce di Camogli 2026 con il padellone e fuochi d'artificio. Il programmaDomenica 10 maggio 2026 torna a Camogli la Sagra del pesce. L'evento si svolge ogni anno la seconda domenica di maggio ed è arrivato alla sua 74esima edizione. La peculiarità è il padellone, la padell ... mentelocale.it Sagra del Pesce, arriva il padellone. E Camogli vieta le bottiglie di vetroLo spettacolo del trasporto dal Parmense della stoviglia più grande del mondo. Scatta l’ordinanza per la sicurezza ... ilsecoloxix.it **Domenica 10 maggio** 2026 torna a Camogli la Sagra del pesce. L'evento si svolge ogni anno la seconda domenica di maggio ed è arrivato alla sua 74esima edizione.... facebook