Festa patronale in onore di San Mauro Abate ad Arielli | il programma

Ad Arielli si sono svolti due giorni di festa in onore di San Mauro Abate. Il Comitato feste patronali e la parrocchia di San Michele Arcangelo hanno organizzato un calendario di eventi che includeva celebrazioni religiose e attività civili. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale, con appuntamenti distribuiti durante tutto il fine settimana.

Due giorni di festa, ad Arielli, in onore del patrono San Mauro Abate.?Il Comitato feste patronali e la parrocchia di San Michele Arcangelo hanno preparato un programma ricco di appuntamenti religiosi e civili per tutta la comunità. Sabato 30 maggio, alle ore 20, nella ex xhiesa di San Rocco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Festa di San Mauro Abate 15 gennaio 2026

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