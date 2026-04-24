Fede musica e sapori per San Marco Evangelista | il programma della festa patronale

A Cellino San Marco, la comunità si prepara a celebrare il Santo Patrono nel fine settimana del 24 e 25 aprile, con una serie di eventi che coinvolgono sia riti religiosi sia iniziative civili. Durante le giornate, saranno presenti momenti dedicati alla fede, alla musica e ai sapori locali, attirando partecipanti di tutte le età. La festa si svolge nel rispetto delle tradizioni, con un programma che mira a riunire le diverse generazioni del paese.

CELLINO SAN MARCO – Comunità in fermento per le celebrazioni in onore del Santo Patrono. Il 24 e 25 aprile, il paese si ritrova per un weekend ricco di appuntamenti tra riti religiosi ed eventi civili, unendo generazioni diverse nel segno dell'appartenenza e della tradizione.I festeggiamenti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Atripalda, i Focaroni di San Sabino accendono l’attesa della festa patronaleC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) I grandi... San Pietro Vernotico: presentato il nuovo comitato Festa patronale nel segno dell’unità e della tradizioneHa l’obiettivo ambizioso di non limitarsi alla semplice celebrazione religiosa, ma di diventare un motore di promozione territoriale, coesione... Contenuti di approfondimento Si parla di: Tutto pronto per San Marco, due giorni tra fede, tradizione e spettacolo. Caselle di Maltignano festeggia San Marco Evangelista: tre giorni tra fede, musica e tradizioneProcessione, Santa Messa, sagra, concerti, giochi e memorial nel fine settimana dedicato al patrono, con il coinvolgimento di associazioni, volontari e cittadini ... lanuovariviera.it Caselle di Maltignano celebra San Marco Evangelista: tradizione, fede e comunità dal 24 al 26 aprileTorna uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale: i festeggiamenti in onore di San Marco Evangelista, patrono di Caselle di Maltignano, in ... picenonews24.it