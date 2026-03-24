Cosa è successo a Lucca una volta arrivato a Napoli? Bella domanda, da un milione di euro. Anzi, da quasi 40 milioni di euro, che è la cira sborsata per accaparrarsi uno dei calciatori più deludenti dell’era De Laurentiis. Gino Pozzo, patron dell’ Udinese, ha provato a darsi e darci una spiegazione. Le sue parole a Radio Gr Parlamento. Le parole di Pozzo su Lucca. Come mai Lucca non ha brillato al Napoli? “Qui da noi aveva dimostrato grande efficacia, aveva fatto ottimi campionati. Bisogna avere un po’ di pazienza: le cose non girano subito come ci si aspetta. Non capisco il motivo, non è possibile che un giocatore così giovane cambi così tanto rendimento da un anno all’altro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pozzo (patron Udinese): “Lucca? Non so cosa sia successo a Napoli, qui ha fatto ottimi campionati”

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