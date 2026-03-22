Scafatese in Serie C: esplode la festa al Vitiello. Ore 16:30 del 22 marzo 2026: è il momento in cui la storia torna a bussare a Scafati. La Scafatese è ufficialmente in Serie C. Non serve più attendere, non servono calcoli: il pareggio tra Trastevere e Ischia libera la gioia. I giocatori si fermano a centrocampo, guardano il risultato, poi esplodono. Inizia la festa. Fuochi d’artificio, cori, abbracci. Il Vitiello diventa una bolgia gialloblù. Diciannove anni dopo quel trionfo del 2007 (dopo la vittoria sul Pisoniano), i “canarini” tornano tra i professionisti. Questa volta per restarci. Una stagione perfetta: dominio e numeri da record. La promozione non arriva per caso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Scafatese in Serie C: festa gialloblù dopo 16 anni, il capolavoro da record dei ragazzi di patron Romano

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#Scafatese promossa in Serie C dopo 17 anni. Cavalcata trionfale dei campani che vantano il miglior attacco e la miglior difesa dell’intera Serie D. Lavoro super del ds Pietro #Fusco che ha costruito un’autentica corazzata per la categoria x.com