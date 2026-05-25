Festa grande in casa Inter ad Appiano Gentile | una maxi grigliata di gruppo per celebrare lo storico Double stagionale

Notizia in breve

Oltre 500 dipendenti del club nerazzurro si sono riuniti ad Appiano Gentile per una grande festa. La celebrazione ha incluso una maxi grigliata di gruppo, organizzata per festeggiare lo storico Double stagionale. Il Presidente e il tecnico del team hanno partecipato ai festeggiamenti, accompagnati dagli altri membri dello staff e dai collaboratori del club. L’evento ha rappresentato un momento di incontro e condivisione tra tutti i presenti.