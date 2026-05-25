Festa grande in casa Inter ad Appiano Gentile | una maxi grigliata di gruppo per celebrare lo storico Double stagionale
Oltre 500 dipendenti del club nerazzurro si sono riuniti ad Appiano Gentile per una grande festa. La celebrazione ha incluso una maxi grigliata di gruppo, organizzata per festeggiare lo storico Double stagionale. Il Presidente e il tecnico del team hanno partecipato ai festeggiamenti, accompagnati dagli altri membri dello staff e dai collaboratori del club. L’evento ha rappresentato un momento di incontro e condivisione tra tutti i presenti.
di Lorenzo Vezzaro Il Presidente Giuseppe Marotta e il tecnico Cristian Chivu guidano i festeggiamenti dell’Inter insieme a oltre 500 dipendenti del club nerazzurro. Una serata speciale vissuta all’insegna dell’unione e dell’orgoglio per festeggiare un’annata indimenticabile. Presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile, la grande famiglia nerazzurra si è ritrovata per celebrare ufficialmente la conclusione di una stagione straordinaria, culminata sul campo con la conquista di uno storico Double. L’evento ha visto la partecipazione della Proprietà al gran completo, del Presidente e CEO Giuseppe Marotta, di tutto il top management societario e dell’allenatore Cristian Chivu, uniti per premiare il faticoso lavoro svolto da ogni singola componente del club dentro e fuori dal rettangolo di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie e thread social correlati
Inter Cagliari, la situazione ad Appiano Gentile e il piano di Chivu per tentare la fuga decisiva verso lo scudettoL’Inter si prepara per l’anticipo di campionato contro il Cagliari, che si giocherà a San Siro.
Appiano Gentile Inter: continua la preparazione in vista della Fiorentina, Bastoni parzialmente in gruppoL’Inter prosegue la preparazione ad Appiano Gentile in vista della partita contro la Fiorentina.
Si parla di: Inter da un doblete all’altro | Chivu ritrova la squadra verso il Verona Il punto sulle condizioni di Calhanoglu.
Festa grande in casa Inter ad Appiano Gentile: una maxi grigliata di gruppo per celebrare lo storico double stagionaleIl Presidente Giuseppe Marotta e il tecnico Cristian Chivu guidano i festeggiamenti dell’Inter insieme a oltre 500 dipendenti del club nerazzurro Una serata speciale vissuta all’insegna dell’unione e ... msn.com
Milan Club, festa di fine anno a casa dell’Inter: Ma non è uno sfottò, evento organizzato da tempoAPPIANO GENTILE (Como)Filippo Galli, Rodolfo Rudy Tavana e Rinaldo Belluschi ospiti illustri alla festa del Milan Club Appiano. Nel post partita più nero dei cugini nerazzurri, sconfitti ... ilgiorno.it