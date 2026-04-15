Inter Cagliari la situazione ad Appiano Gentile e il piano di Chivu per tentare la fuga decisiva verso lo scudetto

L’Inter si prepara per l’anticipo di campionato contro il Cagliari, che si giocherà a San Siro. La squadra di Chivu dovrà affrontare la partita senza Lautaro Martinez, Bisseck e Sucic, quest’ultimo squalificato. La situazione ad Appiano Gentile riguarda la gestione delle assenze e le strategie per mantenere la corsa allo scudetto. Chivu ha messo in atto un piano per tentare di ottenere il massimo risultato in questa sfida cruciale.

di Lorenzo Vezzaro Inter Cagliari e l’emergenza verso l’anticipo di San Siro: Lautaro e Bisseck saltano la sfida contro i sardi insieme allo squalificato Sucic. Il venerdì di campionato si prepara a regalare emozioni forti e i nerazzurri sono pronti a una sfida che potrebbe segnare un solco definitivo nel torneo. Come riferito dall’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, la seduta odierna ad Appiano Gentile ha fornito indicazioni chiare sullo stato fisico della rosa in vista del match Inter Cagliari. Sebbene il gruppo si sia allenato quasi interamente insieme, il tecnico Cristian Chivu dovrà fare i conti con alcune assenze pesantissime che obbligheranno a scelte forzate, limitando le rotazioni in un momento cruciale della stagione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cagliari, la situazione ad Appiano Gentile e il piano di Chivu per tentare la fuga decisiva verso lo scudetto Notizie correlate Appiano Gentile Inter: Chivu scioglie gli ultimi ballottaggi verso la Fiorentinadi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Biglietti Inter-Cagliari: apre la rivendita per gli abbonati Full; Dove vedere Inter-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter - Cagliari; Inter-Cagliari: orari e dove vederla in TV. Verso Inter-Cagliari: la situazione assenti per i nerazzurriInter senza Lautaro e con dubbi in difesa contro il Cagliari: Cristian Chivu studia le alternative per la sfida. calciocasteddu.it Inter-Cagliari, possibile convocazione per Lautaro e Bisseck? Le ultime da Appiano GentileL'Inter prepara la sfida contro il Cagliari concedendosi un giorno di riposo in più, facendo però il punto sugli infortunati. spaziointer.it Inter-Cagliari Designata la squadra arbitrale per la partita di San Siro: numeri e precedenti di Matteo Marchetti con i rossoblù - facebook.com facebook Inter-Cagliari, la designazione arbitrale: tocca a Marchetti, al VAR ci sono... x.com