Appiano Gentile Inter | continua la preparazione in vista della Fiorentina Bastoni parzialmente in gruppo

L’Inter prosegue la preparazione ad Appiano Gentile in vista della partita contro la Fiorentina. Bastoni ha partecipato parzialmente agli allenamenti di squadra, mentre altri giocatori sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni. La squadra lavora con attenzione in vista del prossimo impegno, con aggiornamenti quotidiani sulle condizioni dei calciatori. Nessuna altra novità ufficiale arriva dalla sede nerazzurra.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Continua la preparazione in vista della Fiorentina, Bastoni parzialmente in gruppo. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Calhanoglu: leggero risentimento muscolare agli adduttori alla coscia destra Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Bastoni: fastidio muscolare ai flessori Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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