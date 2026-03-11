Le colonne sonore del cinema | pranzo in musica al Circolo unificato dell' esercito

Domenica 22 marzo alle 13, il Circolo unificato dell'esercito organizza un pranzo a menù fisso. Durante l’evento, il musicista Salvo Campana eseguirà brani tratti dalle colonne sonore del cinema. L’iniziativa combina il momento gastronomico con un intrattenimento musicale dal vivo, offrendo ai partecipanti un’esperienza che unisce cibo e musica. L’appuntamento si svolgerà presso la sede del circolo.

Domenica 22 marzo, alle 13, il Circolo unificato dell'esercito propone pranzo a menù fisso con la partecipazione speciale del musicista Salvo Campana che suonerà "Le Colonne Sonore del Cinema". L'evento sarà un viaggio tra canzoni iconiche come “Moon River”, colonna sonora del film “Colazione da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Concerto omaggio a Mina al Circolo unificato dell'esercito: canta Valeria Milazzo

Cinetrio '60 - le colonne sonore del grande cinema italianoA SPAZIOleARTI la musica regala emozioni senza tempo Sabato 21 febbraio – h 21,00CINETRIO ‘60 Le colonne sonore del grande cinema italiano Paolo...

Altri aggiornamenti su Le colonne sonore del cinema pranzo in...

Temi più discussi: Dalle colonne sonore al cuore: Ilaria Graziano riscopre le sue radici in Rive; I Mercoledì del Conservatorio – Palazzo Roverella; Carmagnola: Gerardo Bergamo presenta il suo album d’esordio; Referendum Giustizia: il fronte del No parte dal lungomare di Catanzaro.

Dalle colonne sonore al cuore: Ilaria Graziano riscopre le sue radici in RiveIlaria Graziano sarà in concerto a Firenze venerdì 6 marzo alle 21.30 al circolo Il Progresso - Casa del Popolo per presentare Rive ... intoscana.it

Cinevox ReFramed: a Bari il progetto che reinventa le colonne sonore italianeUn’occasione unica per raccontare il percorso che ha portato alla realizzazione del progetto e approfondire il dialogo tra musica contemporanea e memoria cinematografica Sabato 15 novembre 2025, alle ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il Circolo UAAR di Milano vi aspetta domenica alle 15:30 al CSV - Sala Gialla per una conferenza su Jean Meslier, il primo prete ateo della storia moderna. - facebook.com facebook

Ci vediamo lunedì 16 marzo alla sala Salvadané del Circolo Caldara di Milano (via E. de Amicis, 17) per la nostra assemblea mensile aperta a iscritti e simpatizzanti. 1/2 x.com