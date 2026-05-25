Festa della Polizia locale ai Giardini ducali il sindaco Mezzetti | Un abbraccio per il vostro impegno VIDEO

Durante le celebrazioni per il 166º anniversario della fondazione del Corpo di Polizia, si è svolta una festa ai Giardini ducali. Il sindaco ha rivolto un messaggio di ringraziamento, affermando di voler trasmettere un abbraccio a tutto il personale, in particolare per l’impegno dimostrato dopo i fatti del 16 maggio. La cerimonia ha coinvolto la presenza delle autorità e il pubblico.

"Un grazie sentito e profondo che vorrei diventasse un abbraccio per tutti e tutte voi": con queste parole, riferite in particolare all’impegno profuso dopo i fatti del 16 maggio, il sindaco Massimo Mezzetti ha aperto le celebrazioni per il 166º anniversario della fondazione del Corpo di Polizia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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