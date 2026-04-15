Liberazione d’Italia dal nazifascimo | corteo con sindaco e presidente della Regione e festa ai Giardini di Serravalle
A Cesena si stanno preparando diverse iniziative per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Il programma include un corteo con la presenza del sindaco e del presidente della Regione, seguito da una festa ai Giardini di Serravalle. L’evento vuole ricordare gli avvenimenti storici e coinvolgere la comunità in momenti di riflessione e partecipazione.
La città di Cesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo con un ricco programma di iniziative dedicate alla memoria, alla partecipazione e alla promozione di una cultura di libertà. A partire da venerdì 24 si svilupperà un calendario che prevede.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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