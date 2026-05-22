Polizia Locale ai Giardini Ducali la celebrazione del 166º anniversario
Lunedì 25 maggio si terrà ai Giardini Ducali di Modena una cerimonia per festeggiare i 166 anni dalla fondazione del Corpo della Polizia locale. L’evento coinvolgerà autorità, volontari, cittadini del Controllo di vicinato e sarà aperto a tutta la popolazione della città. La celebrazione si svolgerà nel cuore cittadino e rappresenta un momento di ricordo e di condivisione per la comunità. La giornata prevede interventi e attività legate alla storia e alle funzioni del corpo di polizia.
Lunedì 25 maggio ai Giardini ducali si terranno le celebrazioni per il 166° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia locale di Modena: un evento nel cuore della città a cui, insieme ad autorità, volontari, cittadini del Controllo di vicinato, tutta la cittadinanza è invitata a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sullo stesso argomento
Lite fuori dal locale, estrae un cacciavite davanti ai clienti e ferisce un 17enne: bloccato dalla polizia locale di ComoMomenti di forte tensione nel pomeriggio del 18 maggio nel centro di Como, dove un uomo in evidente stato di alterazione alcolica ha minacciato...
La polizia locale è già al lavoro: "Tre pattuglie dedicate ai controlli. Focus anche sull’utilizzo del casco"Già in queste ore, le pattuglie della Polizia locale sono impegnate in tutta la città per controllare che i monopattini elettrici che sfrecciano a...
Giardini Melis Negli ultimi giorni siamo nuovamente intervenuti ai Giardini Melis, dove due ragazzi che dormivano nella parte superiore di Villa Serra sono stati allontanati grazie al lavoro congiunto della Polizia Locale in collaborazione con gli assistenti soci facebook
Il servizio di prossimità dell'Ufficio Mobile della Polizia Locale della prossima settimana, dal 18 al 22 maggio ? x.com
In aprile la polizia locale ai giardini Speyer con 35 pattuglie, fino alle 22: controllato 138 persone, 98 multeControlli intensificati della polizia locale nell’area della stazione ferroviaria di Ravenna e dei giardini Speyer. Per tutto il mese di aprile gli agenti ... ravennaedintorni.it
Ravenna. Intensificati i controlli della Polizia Locale in zona Giardini Speyer: 98 sanzioni e 14 denunceRavenna, controlli straordinari della Polizia Locale all’Isola di San Giovanni: 98 sanzioni, 14 denunce e 16 allontanamenti nel mese di aprile ... ravennanotizie.it