Polizia Locale ai Giardini Ducali la celebrazione del 166º anniversario

Lunedì 25 maggio si terrà ai Giardini Ducali di Modena una cerimonia per festeggiare i 166 anni dalla fondazione del Corpo della Polizia locale. L’evento coinvolgerà autorità, volontari, cittadini del Controllo di vicinato e sarà aperto a tutta la popolazione della città. La celebrazione si svolgerà nel cuore cittadino e rappresenta un momento di ricordo e di condivisione per la comunità. La giornata prevede interventi e attività legate alla storia e alle funzioni del corpo di polizia.

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