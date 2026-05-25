Festa della comunità in Cattedrale a Padova

Dal 25 al 30 maggio 2026, il patronato del Duomo a Padova, in via dei Tadi 31, ospiterà la Festa della comunità in Cattedrale. La manifestazione si svolgerà presso il luogo di culto e coinvolgerà la comunità locale in vari eventi.

Da lunedì 25 a sabato 30 maggio 2026, il patronato del Duomo a Padova, situato in via dei Tadi 31, ospiterà la tradizionale Festa della comunità in Cattedrale. Un ricco programma di appuntamenti religiosi, culturali e conviviali animerà il centro storico della città, offrendo occasioni di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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'FESTA DELLA LINGUA' AL SANTO: DOMENICA LA PROCESSIONE | 13/02/2026

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