Festa della comunità San Bellino

Dal 22 maggio al 2 giugno 2026, si terrà la Festa della comunità di San Bellino presso via Jacopo della Quercia 24a. L’evento prevede otto serate con attività varie, tra cui incontri culturali, spettacoli musicali, tornei, esposizioni di mostre, giochi gonfiabili e letture animate per i bambini. Saranno presenti anche uno stand gastronomico, una paninoteca e un salone delle sorprese. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese con diverse iniziative per tutte le età.

Dal 22 maggio al 2 giugno 2026, Via Jacopo della Quercia 24a (San Bellino) otto serate di festa con incontri culturali, musica, tornei, mostre, gonfiabili, giochi e letture animate per i più piccoli, stand gastronomico, paninoteca e salone delle sorprese, musica, incontri.? TUTTE LE SAGRE, FESTE. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Festa dei micun Belvedere Langhe

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Festa della comunità - Sagra di San Giuseppe

Comunità in festa alla Parrocchia di San Leopoldo di Ponte San NicolòTorna “Comunità in festa” alla Parrocchia di San Leopoldo di Ponte San Nicolò con dieci giorni di appuntamenti tra musica dal vivo, animazione per...

Si è svolto a Montescaglioso il convegno Aspettando… San Rocco, momento di preparazione alla festa patronale del 20 agosto. Un approfondimento su fede, tradizioni e cultura popolare della comunità x.com

Ho ricevuto cinque Hoyas per la Festa della Mamma. reddit

Cattedrale di Padova, festa della comunitàDal 25 al 30 maggio c’è la festa della comunità in Cattedrale a Padova. Il programma si apre con la cena cui sono invitati in particolare i ragazzi e le famiglie del Basket Horus e del Baskin Padova ( ... difesapopolo.it

Festa della mamma, piazza Idea anima Bari: eventi, laboratori e comunità il 10 maggioTra San Nicola, Festa della Mamma e fotografia partecipata, le piazze Umberto e Cesare Battisti diventano spazi vivi di cultura e inclusione Prosegue nel cuore della città il percorso di animazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it