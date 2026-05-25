La festa del quartiere Ponte Catena si svolge oggi, organizzata dal Circolo Ponte Catena. È alla sua terza edizione e serve come raccolta fondi per progetti di carattere sociale. L’evento prevede attività e iniziative aperte ai residenti. La manifestazione si tiene nel quartiere e coinvolge la comunità locale. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante la giornata.

Torna anche quest'anno la festa del quartiere di Ponte Catena, per la terza edizione organizzata dal Circolo Ponte Catena come raccolta fondi per iniziative a carattere sociale.SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2026?Si esibiranno gruppi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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