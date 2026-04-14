Novoli accoltellato sotto il ponte Le voci del quartiere | Abbiamo paura di essere aggrediti

Nella zona di Novoli, un uomo è stato ferito con un coltello sotto un ponte, portando preoccupazione tra i residenti che parlano di un clima di paura e timore di aggressioni. Poche ore dopo l’incidente, il traffico e le attività quotidiane riprendono normalmente: le auto attraversano la rotonda, i rider cercano riparo dalla pioggia sotto il viadotto e gli studenti si dirigono verso l’università, senza apparenti segni di sosta.

Dove poche ore fa il sangue ha segnato l’asfalto, oggi la città corre come sempre. Le auto si immettono nella rotonda senza rallentare, i rider si riparano dalla pioggia sotto il viadotto, gli studenti camminano a passo svelto verso il polo universitario. Sotto il ponte Margherita Hack, tra via.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Firenze: accoltellato in via di Novoli da un rapinatore. Ricoverato a CareggiFIRENZE – E’ stato accoltellato per la strada, in via di Novoli, durante una rapina. Tiene sotto scacco il quartiere. Paura e caos a Lido Tre ArchiEra sceso in strada con un coltellaccio da cucina, puntandolo contro chiunque passasse in quel momento, poi aveva minacciato gesti autolesionistici. Si parla di: Tentata rapina in strada: 56enne accoltellato, è gravissimo. Accoltellato in strada durante un tentativo di rapina a NovoliUn tentativo di rapina è sfociato in un accoltellamento, è grave un italiano di 56 anni colpito all’addome ieri verso le ore 21 in via di Novoli a Firenze. L'uomo è stato avvicinato da uno sconosciuto ... nove.firenze.it Uomo accoltellato in strada in un tentativo di rapina: ricoverato in gravi condizioniAd accoltellarlo uno sconosciuto che avrebbe tentato di rapinarlo tra via di Novoli e via Forlanini, sul marciapiede della rotonda sotto il ponte della tramvia, intorno alle 21 di ieri. Il 56enne, ita ... rainews.it