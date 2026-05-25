Festa Ciclistica Montoriese
La Festa Ciclistica Montoriese si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2026. Durante il weekend sono previsti menu diversi ogni giorno, con piatti pensati per tutte le età e anche opzioni vegetariane.
dal 30 maggio al 2 giugno 2026. Vi aspettiamo per un lungo weekend di festa! Ogni giorno vi aspetta un menù ricco e gustoso, con proposte per tutta la famiglia, inclusi piatti vegetariani. Gonfiabili gratuiti per i più piccoli! Quattro giorni di divertimento, buona. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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Si parla di: ASD Ciclistica Montoriese: Festa sociale dal 30 maggio al 2 giugno; Green Volley Libertas Montorio 2026.