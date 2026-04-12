Manifestazione ciclistica sulle strade alluvionate | È sicuro?

Una manifestazione ciclistica si è svolta sulle strade di Modigliana, nonostante le condizioni di alluvione nella zona. L’evento è stato organizzato dall’Avis di Faenza e ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti. La manifestazione ha attraversato le strade interessate dall’alluvione, attirando l’attenzione sulla situazione locale. La security e le autorità hanno monitorato il percorso, ma non sono stati comunicati incidenti o problemi legati alla sicurezza.