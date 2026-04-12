Manifestazione ciclistica sulle strade alluvionate | È sicuro?
Una manifestazione ciclistica si è svolta sulle strade di Modigliana, nonostante le condizioni di alluvione nella zona. L’evento è stato organizzato dall’Avis di Faenza e ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti. La manifestazione ha attraversato le strade interessate dall’alluvione, attirando l’attenzione sulla situazione locale. La security e le autorità hanno monitorato il percorso, ma non sono stati comunicati incidenti o problemi legati alla sicurezza.
A Modigliana abbiamo visto passare una numerosa manifestazione ciclistica organizzata dall'Avis di Faenza. Massimo rispetto per l'Avis, per i ciclisti e per lo sport. Sono iniziative belle che portano vita e movimento. Però da consigliere, e soprattutto da cittadino di Modigliana, mi faccio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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